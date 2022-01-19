На столичному Печерську затримали осіб за хуліганські дії на вулиці Вільшанській

Правопорушники кидали у бік новобудови піротехніку та пошкодили паркан. Відтепер їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Вчора, 18 січня, до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі вчиняють протиправні дії біля будівництва новобудови на вулиці Вільшанській. За вказаною адресою виїхали екіпажі полку поліції особливого призначення № 2 та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Попередньо встановлено, що група невідомих осіб проникла на територію будівництва, де почали вчиняти хуліганські дії. Зокрема порушники пошкодили паркан, кидали у бік новобудови піротехніку, у результаті чого загорілось одне з тимчасових приміщень для охорони. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Одразу після скоєного зловмисники втекли з місця події. Однак менш як за годину спецпризначенці затримали двох осіб, причетних до порушення. Це — киян та уродженець Чернігівщини, 1995 та 2003 років народження. Обох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневого огляду у одного із затриманих вилучили димову шашку.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

На даний час зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання інших осіб, причетних до правопорушення.

Відділ комунікації поліції Києва