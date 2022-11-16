На Сумщині повідомили про підозру шкуродеру за фактом жорстокого поводження з твариною

Під час опитування мешканців села Кириківка, у одному із домоволодінь поліцейські виявили сліди крові. Як з’ясувалось, вони належать коту, якого вбив господар будинку.

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що 30-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись на подвір’ї свого домоволодіння, завдав тілесних ушкоджень коту. У результаті чого тварина загинула. Після чого зловмисник викинув тіло на присадибну ділянку, подалі від людських очей.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України та вилучили тіло тварини для проведення ветеринарного дослідження.

На даний час правоохоронці за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру. За вчинене йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Відділ комунікації поліції Сумської області