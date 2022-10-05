На Уманщині викрито шахрайську схему заволодіння земельними ділянками вартістю понад ₴3,6 млн.

За процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури викрито незаконну схему шахрайського заволодіння земельними ділянками комунальної власності з цільовим призначенням для житлової та громадської забудови.

За версією слідства жителі м. Умані з метою отримати в приватну власність розташовані у районному центрі земельні ділянок загальною площею 0,6 га вартістю понад 3 млн 659 тис грн., використали підроблені документи, надавши їх нотаріусу для реєстрації права власності та заволоділи таким чином землею, що належала громаді, а в подальшому передали їх як внесок до статутного капіталу одного із приватних підприємств.

За результатами досудового розслідування Уманською окружною прокуратурою скеровано до суду три обвинувальних акти стосовно вказаних осіб за фактами використання завідомо підроблених документів, шахрайства в особливо великих розмірах та вчинення правочину з незаконно одержаним майном (ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури