На Вінниччині затримали водія, який перевозив зброю (фото)

У Могилеві-Подільському зупинили 30-річного водія автомобіля Ford Cougar, який перевозив пістолети, бойові набої та ножі.

Вилучені речові докази відправили на експертизу.

Поліцейські сектору реагування патрульної поліції спільно з прикордонниками зупинили автомобіль на вулиці Шаргородській.

В салоні іномарки виявили зброю — два пістолети з ознаками переробки під бойову, набої та два ножі.

Чоловіку загрожує до семи років в’язниці. // Вартові еспресо