На Вінниччині затримали водія, який перевозив зброю (фото)
У Могилеві-Подільському зупинили 30-річного водія автомобіля Ford Cougar, який перевозив пістолети, бойові набої та ножі.
Вилучені речові докази відправили на експертизу.
Поліцейські сектору реагування патрульної поліції спільно з прикордонниками зупинили автомобіль на вулиці Шаргородській.
В салоні іномарки виявили зброю — два пістолети з ознаками переробки під бойову, набої та два ножі.
Чоловіку загрожує до семи років в’язниці. // Вартові еспресо