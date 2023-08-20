На Вінниччині розшукали в’язня-іноземця, який втік з виправної установи

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23-річний уродженець республіки Молдова на Вінниччині відбував покарання за вчинення ряду крадіжок. На початку року його засудили до 4 років позбавлення волі. Втікач намагався заховатися у хащах за кілька сотень метрів від тюрми.

Засуджений втік з установи виконання покарань вранці 18 серпня. До пошуків чоловіка залучено особовий склад Могилів-Подільського районного відділу поліції, працівників виправної установи та прикордонників. Правоохоронці прочісували лісові насадження, перевіряли закинуті будинки та приміщення, відпрацьовували його рідних та знайомих. Для пришвидшення пошуків використовували БПЛА.

могилів-подільські правоохоронці розшукали в’язня-іноземця, який втік з виправної установи

Вийшли на слід втікача розшукові собаки. Під час втечі зловмисник травмував ноги, тому не зміг далеко втекти.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти), засудженому загрожує позбавленням волі терміном до 5 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

 

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