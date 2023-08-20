На Вінниччині розшукали в’язня-іноземця, який втік з виправної установи

23-річний уродженець республіки Молдова на Вінниччині відбував покарання за вчинення ряду крадіжок. На початку року його засудили до 4 років позбавлення волі. Втікач намагався заховатися у хащах за кілька сотень метрів від тюрми.

Засуджений втік з установи виконання покарань вранці 18 серпня. До пошуків чоловіка залучено особовий склад Могилів-Подільського районного відділу поліції, працівників виправної установи та прикордонників. Правоохоронці прочісували лісові насадження, перевіряли закинуті будинки та приміщення, відпрацьовували його рідних та знайомих. Для пришвидшення пошуків використовували БПЛА.

Вийшли на слід втікача розшукові собаки. Під час втечі зловмисник травмував ноги, тому не зміг далеко втекти.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти), засудженому загрожує позбавленням волі терміном до 5 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області