На Вінниччині жінка спалила автомобіль знайомої через давню образу (фото)

У селі Комарів Вороновицької територіальної громади, 37-річна жінка підпалила автомобіль Renault, припаркований на подвір’ї поруч з будинком потерпілої. За вчинене їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

21 березня близько 21.30 до поліції зателефонувала 50-річна жителька села Комарів Вінницького району та повідомила про підпал її автомобіля Renault. Інцидент стався на подвір’ї потерпілої.

На місце події прибули поліцейські та рятувальники.

За словами начальника Відділу поліції № 5 Вінницького райуправління Романа Андрущака, поліцейські встановили, що до злочину причетна 37-річна жителька Вороновицької громади, яка вже потрапляла у поле зору правоохоронців. Відносно неї направлено до суду обвинувальні акти за скоєння майнових злочинів.

Жінка зізналася, що мала неприязні стосунки із односельчанкою, тому і спалила їй автомобіль.

Зловмисниця затримана та перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі повідомили їй про підозру в умисному знищенні майна і невдовзі оберуть запобіжний захід.

За цим фактом слідством розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). За таке правопорушення передбачено покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області