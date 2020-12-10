На взяточничестве попался топ-сотрудник Одесской таможни

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении во взяточничестве еще одному работнику Одесской таможни и его посреднику. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

«Следователи ГБР разоблачили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность руководителя одного из отделов таможенного поста «Черноморский» Одесской таможни Гостаможслужбы Украины», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что указанный работник, при посредничестве гражданского лица — бывшего работника таможни требовал и получил от гражданина Украины неправомерную выгоду сумме 1100 долларов США за несоздание искусственных препятствий при растаможивании пяти автомобилей, которые были ввезены на территорию Украины.

«9 декабря 2020 года чиновника Одесской таможни и посредника задержали во время получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины», — указали в ГБР.

Сейчас руководителю одного из отделов таможенного поста «Черноморский» Одесской таможни Гостаможслужбы Украины и его посреднику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В дальнейшем будет решаться вопрос об отстранении должностного лица таможни от занимаемой должности и избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей. // УНН