На Закарпатті четверо громадян намагалися «купити» на кордоні звільнення від самоізоляції (фото)

Впродовж цих вихідних прикордонниками Чопського загону зафіксовано чотири спроби підкупу персоналу. У протиправний спосіб всі четверо хабародавців намагалися уникнути встановлення додатку «Вдома», який контролює проходження самоізоляції після повернення з-за кордону.

Зокрема, учора в пункті пропуску «Тиса» троє наших співвітчизників надали на контроль при в’їзді паспортні документи, у кожен з яких вклали по 200 гривень. Не маючи сертифікатів про вакцинацію, чоловік та дві жінки за допомогою хабаря намагалися умовити правоохоронців дозволити їм не завантажувати додаток «Вдома» у мобільні пристрої.

Інший випадок стався напередодні у залізничному пункті пропуску «Чоп (Дружба)». Нехтуючи безпекою співгромадян, 30-річний закарпатець шляхом надання неправомірної винагороди також сподівався уникнути проходження самоізоляції.

У всіх випадках прикордонники рішуче відмовилися від грошових коштів та доповіли керівництву. На місце події викликали співробітників Нацполіції. Також на адресу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області направлено повідомлення про можливе виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Після складання відповідних документів та завантаження додатку «Вдома» усіх правопорушників оформили на в’їзд в Україну, проте з пунктів пропуску вони вибули у супроводі представників поліції.

Зважаючи на ситуації, які мали місце, нагадуємо про кримінальну відповідальність за спробу надання неправомірної вигоди посадовим особам Держприкордонслужби. Наголошуємо, що прикордонники мають нульову толерантність до ганебного явища корупції, тож будь-які прояви її неодмінно виявлятимуться і каратимуться у відповідності до чинного законодавства. // Закарпаття онлайн