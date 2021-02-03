На Закарпатті групу зловмисників викрили на масштабній крадіжці дизпалива з держпідприємства

Чотирьох підозрюваних у привласненні дизельного пального з локомотивів, що належать державному підприємству, затримали поліцейські на Виноградівщині. Наразі особи перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вилучили на місці події близько 5 тонн пального, спецприладдя та автомобіль.

Поліцейські Закарпаття у ході тривалої оперативної роботи затримали групу осіб, яка причетна до привласнення майна залізниці та заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем.

Йдеться про чотирьох зловмисників, троє з яких є працівниками даного підприємства. Користуючись вільним доступом до службової інформації, чоловіки знали точний час прибуття та відбуття локомотивів з депо. Завдяки цьому вони мали змогу розробити план дій у деталях та не привертати додаткової уваги до себе.

Всі фігуранти злочину є місцевими жителями й раніше до кримінальної відповідальності не притягалися.

У своїй незаконній діяльності вони використовували спеціальний пристрій, за допомогою якого викачували пальне з локомотивів залізниці. Крім цього, спеціально обладнали автомобіль для транспортування «товару», який надалі планували збути.

Після того, як поліцейські чітко визначили схему дій зловмисників, їх викрили під час чергової спроби викачування дизпалива. Слідчі вилучили на місці події близько 5 тонн пального, спецприладдя та автомобіль.

Усіх фігурантів злочину поліцейські затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їх дії слідчі кваліфікують за ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до санкції інкримінованої статті затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчі поліції проводять досудове розслідування за процесуального керівництва прокуратури області.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області