На Закарпатті затримали групу розбійників, які вночі увірвалися до будинку, погрожували зброєю дитині та господарям

В ніч на 13 грудня до поліції Закарпаття надійшло повідомлення про розбійний напад в селі Топчино Тячівського району. За викликом негайно прибули співробітники місцевої поліції, де на них очікувала налякана подружня пара та 12-річний хлопчик, брат дружини.

Потерпілі розповіли правоохоронцям, що близько 3-ої години ночі, коли вони спали, до будинку увірвалися невідомі в масках. Зловмисники спочатку увійшли до кімнати малолітнього хлопчика, погрожували йому зброєю та вимагали показати місце, де зберігаються гроші. Зрозумівши, що дитина нічого не знає, вони зі зброєю увірвалися до кімнати сімейної пари. Там нападники продовжили свої погрози, приставляли зброю до голови потерпілих та, зрештою, зв’язали їм руки пластиковими стяжками, забрали гроші в сумі 5 700 доларів США та втекли у невідомому напрямку.

Слідчі та експерти-криміналісти провели детальний огляд місця події і вилучили слідчи злочину, а співробітники кримінальної поліції розпочали пошуки групи зухвалих розбійників.

В результаті проведення оперативних заходів було встановлено, що до злочину причетні четверо осіб. Того ж дня правоохоронці затримали одного з них — 23-річного місцевого мешканця.

Продовжуючи пошуки , працівникам поліції вдалося затримати й інших трьох спільників, один з яких переховувався на території Івано-Франківської області.

Наразі чотирьом зловмисникам слідчі Тячівського районного відділу поліції повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто Розбій, поєднаний з проникненням у житло та поєднаний з погрозами застосування насильства, небезпечного в момент посягання. Також підозрюваним вже обрано запобіжні заходи.

За скоєне розбійникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області