На Закарпатті затримали чергового організатора незаконного переправлення ухилянтів за кордон за $9000

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Нацполіції в Закарпатській області у співпраці з СБУ та прикордонниками ліквідували черговий канал незаконної переправи чоловіків, що підлягають мобілізації, через державний кордон України.

Під час відпрацювання оперативної інформації правоохоронці з`ясували, що дану схему налагодив 37-річний уродженець міста Львів, який на даний час мешкає на території Закарпатської області. Фігурант підшукував чоловіків призовного віку та пропонував їм свої послуги зі сприяння безперешкодного перетину Держкордону поза офіційними пунктами пропуску до країн ЄС, вартість яких оцінював у 9 000 доларів США. Гроші останній отримував у кілька траншів.

Знайшовши двох потенційних клієнтів, зловмисник діяв за заздалегідь обумовленим планом: наказав двом чоловіками прибути до залізничної станції міста Рахів, де останні поселились у готель. Звідти переправник забрав їх та перевіз у прикордонне село Ділове Рахівського району, де й мав реалізувати свій злочинний умисел.

Так, у ході контролю за вчиненням злочину, правоохоронцям вдалося затримати 37-річного фігуранта саме під час спроби переправити клієнтів до Румунії.

Підозрюваного поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів.

Зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 200 тисяч гривень. Слідство у справі триває. Встановлюються його можливі спільники.

Поліція Закарпатської області