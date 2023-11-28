На Закарпатті затримали організаторку каналу переправлення ухилянтів кордон: до злочину жінка залучила власного сина

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Співробітники поліції Закарпаття спільно з прикордонниками затримали двох закарпатців, які за грошову винагороду сприяли незаконному переправленню через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків. Підозрюваних помістили в ізолятор тимчасового тримання

Оперативники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області спільно з працівниками внутрішньої безпеки Держприкордонслужби України ліквідували стійкий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку до країн ЄС поза офіційними пунктами пропуску.

У ході слідства правоохоронці встановили, що організувала незаконну діяльність 42-річна мешканка села Ботар Берегівського району. До схеми зловмисниця залучила 23-річного сина. Діючи у змові фігуранти за 1500 доларів США переправляли військовозобов’язаних чоловіків через «зелений» кордон України.

поліція закарпаття затримали організаторку каналу переправлення військовозобовʼязаних через кордон: до злочину жінка залучила власного сина

27 листопада незаконну діяльність зловмисників припинили правоохоронці. Близько обіду, на околиці села Неветленфолу Берегівського району, організаторку схеми та її спільника затримали на гарячому — під час отримання 3000 доларів США за переправлення через кордон двох громадян України.

Затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання. За місцем їх проживання та у транспортних засобах фігурантів поліцейські провели обшуки й вилучили ряд речових доказів у справі, зокрема гроші, мобільні телефони та дороговартісний автомобіль марки «BMW».

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене організованою групою та з корисливих мотивів, у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області

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