На Закарпатті затримали організаторку каналу переправлення ухилянтів кордон: до злочину жінка залучила власного сина

Співробітники поліції Закарпаття спільно з прикордонниками затримали двох закарпатців, які за грошову винагороду сприяли незаконному переправленню через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків. Підозрюваних помістили в ізолятор тимчасового тримання

Оперативники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області спільно з працівниками внутрішньої безпеки Держприкордонслужби України ліквідували стійкий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку до країн ЄС поза офіційними пунктами пропуску.

У ході слідства правоохоронці встановили, що організувала незаконну діяльність 42-річна мешканка села Ботар Берегівського району. До схеми зловмисниця залучила 23-річного сина. Діючи у змові фігуранти за 1500 доларів США переправляли військовозобов’язаних чоловіків через «зелений» кордон України.

27 листопада незаконну діяльність зловмисників припинили правоохоронці. Близько обіду, на околиці села Неветленфолу Берегівського району, організаторку схеми та її спільника затримали на гарячому — під час отримання 3000 доларів США за переправлення через кордон двох громадян України.

Затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання. За місцем їх проживання та у транспортних засобах фігурантів поліцейські провели обшуки й вилучили ряд речових доказів у справі, зокрема гроші, мобільні телефони та дороговартісний автомобіль марки «BMW».

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене організованою групою та з корисливих мотивів, у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області