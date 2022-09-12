На Закарпатті затримали підозрюваного у збуті наркотиків та незаконному переправленні призовників через держкордон

В ході проведення спільних оперативних заходів, співробітники поліції Закарпаття, військової контррозвідки СБУ та спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, заблокували канал незаконного переправлення через держкордон чоловіків призовного віку. У організації злочину підозрюється 48-річний рахівчанин.

Відомо, що фігурант, за 7 тисяч доларів США, сприяв особам, що підлягають мобілізації, незаконно покинути межі України. Він займався організацією транспортного засобу, яким клієнтів доправляли до так званого «зеленого кордону», вказував на конкретне місце та час, де була можливість перетнути лінію кордону та чітко інструктував втікачів про всі їхні подальші дії.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника «на гарячому», безпосередньо під час отримання ним другої частини оплати за свої незаконні послуги.

Окрім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що фігурант причетний до вчинення ще одного злочину – розповсюдження наркотиків на території регіону. Факти збуту метамфетаміну та PVP було задокументовано в ході проведення слідчих дій.

Наразі, у порядку статті 208 КПК України, зловмисник перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями 307 та 332 Кримінального кодексу України. За місцем проживання зловмисника проведено санкціоновані судом обшуки та вилучено ряд речових доказів.

Правоохоронці і надалі продовжують заходи, спрямовані на встановлення можливих спільників підозрюваного. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області