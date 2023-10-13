Нацполіція перекрила канал контрабанди важких наркотиків до країн ЄС: вилучено 186 кг героїну

Фігуранти – двоє громадян Румунії, які забезпечували транзит наркотичного засобу через Україну до країн Європейського Союзу у контейнерах із фініками. Затримали зловмисників на території Одеси, коли вони перевіряли цілісність вантажу. Загальна вартість вилученої партії забороненої речовини становить понад 11 мільйонів доларів США.

Перекрити потужний міжнародний контрабандний канал транзиту героїну вдалося завдяки ретельно спланованій спільній спецоперації працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю, Департаменту кримінального аналізу та спецслужб Нацполіції, Служби безпеки України, прокурорів Офісу Генерального прокурора України, а також правоохоронців Румунії та Німеччини.

Встановлено, що організували наркотрафік члени міжнародної організованої злочинної групи, яка спеціалізуються на контрабанді важких наркотиків, а керував наркобізнесом громадянин Таджикистану. Фігуранти фасували героїн у пакети та маскували у подвійному дні коробок із сухофруктами. Надалі, під виглядом продуктів відправляли «товар» за допомогою логістичних компаній із країн Центральної Азії транзитом через територію Румунії до України та країн ЄС.

У липні 2022 року для викриття та документування злочинної діяльності учасників наркосиндикату правоохоронці України та Румунії провели контрольоване постачання наркотику. На початку вересня минулого року вантаж із прихованим героїном прибув до України, де його розвантажили в одне зі складських приміщень Одеси. Через декілька тижнів до складу приїхало двоє іноземців, які мали перевірити цілісність пакування вантажу, наявність у ньому героїну та підготувати його для подальшої відправки. Правоохоронці затримали фігурантів, коли вони знаходилися на території складу. Затриманими виявилися двоє 30-річних громадян Румунії.

Під час слідчих дій у складському приміщенні правоохоронці виявили вантаж порошкоподібної речовини загальною вагою 186 кілограмів. Проведені експрес-тести підтвердили, що виявлена речовина – небезпечний наркотичний засіб героїн.

За попередніми підрахунками, від його продажу ділки могли отримати понад 11 мільйонів доларів США.

Фігурантів затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. А суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

За вчинене зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено, матеріали скеровано до суду.

Разом з тим на підставі матеріалів спільного розслідування у жовтні 2023 року правоохоронні органи Румунії затримали організатора каналу контрабанди героїну.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України