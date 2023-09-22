Неповнолітню жительку Болградського району викрили у шахрайстві з продажем неіснуючих книг

Правоохоронці встановили потерпілих, яких ошукала 17-річна дівчина, та суму завданих їм збитків. Дії правопорушниці слідчі кваліфікували за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Їй загрожує щонайменше покарання штрафом.

Протиправну діяльність юної пані викрили співробітники територіального підрозділу поліції спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Під час слідства поліцейські встановили, що фігурантка на одній із популярних інтернет-платформ створила два профілі та розміщувала на них оголошення про нібито продаж книг, яких насправді не мала. Так, протягом періоду з вересня 2022 року по квітень 2023 року 11 громадян із різних регіонів України зацікавилися літературними творами, які були виставлені для «реалізації» дівчиною. Зловмисниця через листування в месенджері запевняла їх у наявності книг та можливості відправки замовлення за умови передоплати.

Громадяни, введені в оману неповнолітньою правопорушницею, перераховували гроші за товар на вказану нею банківську картку, після чого дівчина припиняла комунікацію. Загалом вона заволоділа грошима громадян в сумі майже 12000 гривень.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці в ході розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто у шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті – штраф від трьох до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51000 – 68000 гривен), або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває», – повідомив слідчий Болградського районного відділу поліції Денис Панчев.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними при здійсненні покупок через інтернет-мережу і не сплачувати гроші наперед. У разі ж, якщо ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте та звертайтесь до поліції.

Болградський районний відділ поліції Одеської області