Незаконне перевезення готівки через «зелений коридор» – за хабар судитимуть одеського митника

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно старшого державного інспектора одного з митних постів Одеської митниці за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що митник вимагав у громадянина хабар за безперешкодне ввезення 4 млн грн на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Маяки-Удобне-Паланка». Свої «послуги» він оцінив в 3% від ввезеної суми, що склало 3000 євро.

Співробітника митниці затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди за «пропуск» партії незадекларованих грошей.

Наразі обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури