Незаконне заволодіння ₴28 млн. екс-керівниками ПАТ «Вектор Банк» – розслідування завершено

Державне бюро розслідувань спільно з Офісом Генпрокурора повідомили про підозри та завершили досудове розслідування відносно учасників злочинної групи, серед яких ексголова правління банку та колишні керівники структурних підрозділів ПАТ «Вектор Банк».

Слідством встановлено, що посадові особи банку вчиняли завідомо збиткові операції, а саме надавали кредити власним фіктивним підприємствам.

Зазначені підприємства не здійснювали господарської діяльності та не мали доходів для обслуговування кредитної заборгованості. Під час укладення кредитних угод позичальники надавали документи стосовно наявності заставного майна, а саме товарів в обороті, які фактично за документами були відсутні від початку укладення кредитних договорів, про що було достовірно відомо посадовим особам банку. Відповідні експертизи підтвердили їх фіктивність.

Таким чином, Голова правління ПАТ «Вектор Банк» спільно з головою спостережної ради та іншими посадовими особами банку, під виглядом надання кредитів фіктивним фірмам, незаконно виводили кошти з банку на загальну суму 28 мільйонів гривень.

28 жовтня 2020 року чотирьом учасникам злочинної групи – працівникам ПАТ «Вектор Банк» повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (за ч. 5 ст. 191 КК України), а саме:

• ексголові правління;

• двом колишнім начальникам департаментів;

• начальнику одного з управлінь.

Нагадаємо, що у травні 2020 року було повідомлено про підозру ексголові спостережної ради банку.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

ДБР