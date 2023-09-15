Незаконно позбавив волі сім’ю з двома малолітніми дітьми – російському окупанту повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 березня 2022 року військовий рф, перебуваючи на території домогосподарства одного з сіл Чернігівського району, незаконно позбавив волі сім’ю з двох дорослих та двох малолітніх дітей, зачинивши їх у погребі.

Потерпілі понад 7 годин насильно утримувались у приміщенні площею 9,2 кв м без доступу до свіжого повітря, за низької температури, без будь-якого освітлення в цілковитій темряві, без забезпечення їжею та в антисанітарних умовах.

Утримання цивільних осіб в умовах, які є несумісними з повагою до людської гідності, прямо заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Досудове розслідування – слідчий відділ Управління СБУ в Чернігівській області, оперативний супровід – відділ протидії кіберзлочинам в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора