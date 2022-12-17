Обікрав знайомого, поки той спав – 5 років ув’язнення отримав житель Кам’янеччини

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 36-річного чоловіка у крадіжці в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 5 років 10 днів позбавлення волі.



У травні цього року потерпілий зустрів приятеля. Вони вирішили відсвяткувати зустріч і попрямували до чоловіка додому. Під час спільного застілля господар перебрав з алкоголем і заснув. Цим скористався 36-річний гість. Він обнишпорив будинок та поцупив електроінструмент і техніку на суму понад 11 тис грн.

Коли потерпілий прокинувся, гостя і майна в будинку вже не було.

Як виявилось, засуджений вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та шахрайство.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури