Обкрадали вантажні потяги з вугіллям: викрито злочинне угруповання

Організована злочинна група діяла на території Дніпропетровської області. Зафіксовано факти викрадення кам’яного вугілля, що транспортувався залізничним транспортом, вагою понад 115 тонн. Під час обшуків у зловмисників вилучено ще близько 400 тонн викраденого вугілля.

Задокументували злочинну діяльність стійкого угруповання слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

Організатор оборудки, 33-річний житель Дніпропетровської області, залучив до злочинних дій щонайменше семеро осіб, серед яких були чітко розподілені ролі.

В ході слідства встановлено, що фігуранти отримували зі своїх джерел інформацію про наявність кам’яного вугілля у вагонах на станції в с. Миколаївка Петропавловського району, розміщення охорони залізничних платформ, після чого проникали на територію станції, вантажили вугілля з вагонів до заздалегідь заготовлених транспортних засобів та вивозили до визначених місць зберігання.

Надалі викрадене вугілля реалізовували, а грошові кошти організатор розподіляв між учасники організованої групи.

Наразі задокументовано 15 епізодів злочинної діяльності, збитки від яких становлять майже пів мільйона гривень.

За місцем проживання фігурантів та місцях зберігання викраденого вугілля проведено 60 обшуків. В результаті вилучено автотранспорт, що використовувався під час вчинення крадіжок, автоматичну зброю та набої, гранату РГТ5, телефони, документацію щодо реалізації вугілля, чорнові записи, 2 млн 445 тис. грн, 41400 тис. доларів США та кам’яне вугілля вагою близько 400 тонн.

Наразі організатору та семи учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Національна поліція України