Оперативники затримали чоловіка, який обікрав кілька квартир у Києві

За допомогою відмичок зловмисник проникав до помешкань, звідки викрадав цінні речі, гроші та техніку. Під час невідкладного обшуку оселі затриманого правоохоронці виявили та вилучили викрадене майно та інші речові докази. Правопорушнику оголошено про підозру і зараз він перебуває під вартою.

У ході реалізації оперативної інформації працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку поліції спільно з оперативниками Святошинського управління поліції викрили киянина у квартирній крадіжці на вулиці Кільцева дорога. Правоохоронці затримали зловмисника з викраденими речами одразу після вчинення злочину.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, під час проведення першочергових слідчих дій працівники поліції встановили, що правопорушник потрапив до квартири шляхом підбору ключа:

«Із помешкання чоловік викрав гроші в національній та іноземній валюті, а також золоті прикраси. Речові докази вилучили, а фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – киянин, 1985 року народження, раніше судимий за квартирні крадіжки. Окрім того, за місцем проживання затриманого ми провели невідкладний обшук, у ході якого виявили та вилучили гроші, мобільні телефони, золоті вироби, смарт-годинник, а також відмички для відкриття замків. Як ми з’ясували, вказані речі, ймовірно, чоловік привласнив після скоєння аналогічних злочинів».

За даним фактом слідчим Святошинського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

«Наразі у слідства є підстави вважати, що зловмисник причетний до аналогічної крадіжки з квартири на проспекті Перемоги, звідки він викрав ноутбук. Слідчі збирають доказову базу, аби притягнути чоловіка до кримінальної відповідальності. Також ми продовжуємо проводити перевірку причетності фігуранта до інших злочинів, скоєних на території району», — додав Сергій Чернишев.

Відділ комунікації поліції Києва