Організація нарколабораторії, збут наркотиків, психотропів, зброї та боєприпасів – на Київщині викрито учасників ОЗГ

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури припинено злочинну діяльність організованої групи.

За даними слідства, мешканець Київської області організував діяльність злочинної групи, залучивши до неї 4 осіб, серед яких один іноземець. Чітко розподіливши між всіма учасниками угруповання ролі, особи займалися збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, а також вогнепальної зброї, вибухових речовин і боєприпасів.

З метою викриття їхньої злочинної діяльності правоохоронці здійснили ряд оперативних закупок. Так, задокументовано збут 5 автоматів, 3 наступальних осколкових гранат, гранати Ф1, запалів, 150 патронів різних калібрів, пістолетів «Макарова», магазинів до зброї та вибухової речовини. Крім того, вони збували особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, психотропні речовини МДМА та амфетамін. За все це учасники організованої групи отримали понад 300 тис. грн, які розподілили між собою та використали для продовження злочинної діяльності.

В рамках розслідування кримінального провадження також встановлено, що вказані особи облаштували в приміщенні покинутого будинку на Київщині нарколабораторію.

За результатами проведення 21 обшуку за місцями проживання фігурантів, їх транспортних засобів та у місцях збуту виявлено й вилучено компоненти, знаряддя для виготовлення, зважування, пакування та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин, чорнові записи, що свідчать про їх незаконну діяльність.

За наслідками документування протиправної діяльності повідомлено про підозру 5 особам за фактами незаконного носіння, придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а 4 з них – зокрема й за фактами придбання, зберігання, та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3, ст. 307 КК України).

Чотирьох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. П’ятий – перебуває в СІЗО у зв’язку із розпочатою екстрадиційної процедурою за запитом іноземної держави через притягнення його до кримінальної відповідальності.

Встановлюються канали надходження зброї й боєприпасів та інші причетні до скоєння злочину особи.

Викрито організовану групу прокурорами спільно зі слідчими ГУ Нацполіції України в Київській області та оперативними працівниками Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура