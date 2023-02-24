Передавав ворогу координати місць дислокації ЗСУ на Сумщині та зберігав вдома вибухівку – судитимуть чергового агента ФСБ РФ

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 21 лютого 2023 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного жителя Шосткинського району Сумської області за фактом вчинення в умовах воєнного стану державної зради, незаконному зберіганні вибухівки, а також визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, будучи залученим до конфіденційного співробітництва оперативним співробітником федеральної служби безпеки, чоловік на виконання завдань куратора у період збройної агресії російської федерації проти України збирав та передавав інформацію щодо знаходження військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території Шосткинського району Сумської області. Координати місць розташування військових формувань та їх кількість агент надсилав своєму куратору за допомогою одного з месенджерів.

Більш того, під час спілкування з односельцями чоловік формував у них проросійські настрої, переконуючи, що «при путінському режимі всі заживуть краще».

Правоохоронці затримали проросійського агента 31 серпня 2022 року. Тоді під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон, у якому містяться докази протиправної діяльності, за місцем проживання – електродетонатор та близько 500 г вибухівки.

На рішення суду обвинувачений чекає під вартою.

Досудове розслідування завершено слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура