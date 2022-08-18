Поліція Житомирщини попереджає про масовані фінансові удари шахраїв по гаманцям мешканців Полісся

Лише упродовж 17 серпня на Житомирщині зафіксовано 6 випадків різних ошуканств. Правоохоронці розслідують обставини і встановлюють причетних. Водночас закликають громадян не втрачати пильності і бути обачними у спілкуванні з незнайомцями щодо будь-яких фінансових питань.

За минулу добу від інформаційних нападів пройдисвітів постраждали шестеро жителів регіону, які звернулись з відповідними заявами до поліції. Застосовані у цих випадках схеми давно відомі, однак чомусь знову стали ефективними.

У м. Бердичеві правоохоронці обґрунтовано підозрюють 36-річну місцеву жительку в ошуканстві з мобільним телефоном. Жінка під приводом здійснення термінового дзвінка заволоділа ґаджетом бердичівлянина і зникла разом зі своєю здобиччю. Правоохоронці встановили її місцеперебування. Усі обставини з’ясовуються в рамках подальшого кримінального провадження.

До Житомирського райуправління поліції звернувся 48-річний чоловік, який розповів про дзвінок нібито банківського працівника. Той, мовляв, сповістив, що невідомі намагаються зняти з рахунку заявника гроші і запропонував відкрити мобільний додаток. Після найпростіших маніпуляцій з розголошенням особистої інформації з рахунку чоловіка дійсно зникли понад 60 тисяч гривень.

Ще один житомирянин заявив про ошуканство з нібито мобільним додатком. За його словами, в одному з месенджерів він за посиланням перейшов до боту банківської установи для оформлення електронного підпису. А після введення запрошених даних своїх карток з рахунків було знято заощадження загалом близько 20 тисяч гривень.

Одразу двоє жителів Житомирщини постраждали у результаті популярної схеми «рідний у халепі». 74-річний житель обласного центру віддав кур’єру 40 тисяч гривень для лікування своєї доньки, яка нібито потрапила в ДТП. Таку тривожну звістку пенсіонерові сповістив невідомий абонент, що назвався лікарем.

Ще одна 52-річна жінка, жителька м. Овруча, повірила повідомленню про затримання її доньки за поранення іншої людини. Таку, як виявилось згодом, казку розповіла телефоном невідома жінка, яка назвалась поліцейською. Тож виручаючи з уявної халепи дочку, заявниця потрапила у справжню, перерахувавши на названий їй рахунок 20 тисяч гривень.

Жителька Романівської громади замовила через інтернет-мережу продуктовий набір, оголошення про продаж якого знайшла в одній із соцмереж. Оплативши наперед 7,5 тисяч гривень, жінка так і не діждалась свого замовлення, а зв’язок з контактною особою увірвався.

В усіх випадках тривають досудові розслідування за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) КК України, у рамках яких поліцейські встановлюють причетних до кримінальних діянь.

Також правоохоронці наполегливо закликають громадян критично ставитись до будь-яких телефонних повідомлень від незнайомих людей. Ким би вони не називались у розмові, завжди перевіряйте інформацію і ніколи не розголошуйте конфіденційних відомостей про себе, своїх близьких і про власні банківські рахунки. Будьте уважні у питаннях купівлі-продажу через інтернет-мережу. Не поспішайте втрачати заощадження і збагачувати пройдисвітів!

Відділ комунікації поліції Житомирської області