Перевищення службових повноважень керівником Закарпатського ОУЛМГ та його підлеглим призвело до незаконної порубки зі збитками у ₴5,4 млн.

Відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Закарпатської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього першого заступника начальника Закарпатського ОУЛМГ та лісничого держпідприємтсва «Великоберезнянське ЛГ» за фактом перевищення службових повноважень групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України).

Як повідомив начальник відділу Іван Дем’янчук, службовець, обіймаючи на той момент керівну посаду, усупереч вимогам законодавства підписав та видав лісорубний квиток, який не відповідав запроектованим матеріалам лісовпорядкування та передбачав проведення фактично неіснуючого виду рубки. Крім того, для її здійснення не було попередньо одержано необхідний висновок з оцінки впливу на довкілля. Інший обвинувачений, усвідомлюючи наявність вказаних порушень, здав лісосіку в рубку, а в подальшому прийняв здійснені послуги без жодних зауважень.

Протиправні дії працівників лісоохорони призвели до незаконних суцільних рубок майже чотирьох сотень дерев на території площею 5 га. Завдані державі збитки експертом оцінено у 5,4 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР. Наразі обвинувальний акт скеровано до Перечинського районного суду для подальшого розгляду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури