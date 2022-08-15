Під час отримання хабаря затримали керівника райвідділу виконавчої служби на Львівщині

Працівники ДБР затримали керівника одного з районних відділів виконавчої служби на Львівщині, який вимагав хабар у колишнього підлеглого.

Правоохоронці розслідували кримінальне провадження за фактом нібито службового підроблення офіційних документів під час проведення одного з виконавчих проваджень. У матеріалах фігурував підлеглий посадовця – колишній працівник виконавчої служби. За 4 тисячі доларів США керівник райвідділу обіцяв вирішити питання з правоохоронцями щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності.

При цьому він погрожував: якщо експрацівник відмовиться від «співпраці», правоохоронці знайдуть достатньо доказів для повідомлення йому про підозру.

Працівники ДБР затримали керівника виконавчої служби під час отримання неправомірної вигоди. Передача коштів відбулася в одному зі спальних районів Львова в автомобілі вимагача.

Йому повідомили про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.

Також встановлюється коло осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

ДБР