Податковою міліцією Київщини припинено факт незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів 

В рамках проведення заходів спрямованих на виявлення і припинення порушень законодавства у сфері незаконного обігу підакцизних товарів ​та нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним, співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській спільно з управлінням контролю ​за підакцизними товарами ГУ ДПС у Київській області на території Київської області, виявлено факт незаконної реалізації громадянами України підакцизних товарів, а саме паливо-мастильних матеріалів, без ліцензії на роздрібну торгівлю, реєстратора розрахункових операцій та інших дозвільних документів.

За результатами проведених заходів незаконну діяльність припинено та вилучено 12,6 тис. л. бензину марки А-95, 8 тис. л. дизельного пального, ​207 л. газу скрапленого та обладнання для масової реалізації паливо-мастильних матеріалів.

Всього з незаконного обігу вилучено товаро-матеріальних цінностей на орієнтовну суму понад 1,5 млн. гривень, з них підакцизних товарів на суму понад 484 тис. гривень.

У відношенні правопорушників складено 3 протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП «Порушення порядку

провадження господарської діяльності».

ГУ ДФС у Київській області