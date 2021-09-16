Подрыв отдела полиции и тройное убийство в РФ: стал известен мотив преступника

Мужчина совершил нападение на ОВД, а затем застрелил женщину и ее старшего сына, а также задушил ее младшего ребенка.

Мужчина, совершивший нападение на отдел полиции в Лисках Воронежской области, после чего убивший троих человек, сделал это из мести.

Об этом сообщает «Коммерсантъ«.

По информации издания, у уроженца Воронежской области, работавшего в частном охранном предприятии, произошел конфликт с женщиной из Каменского района. В деле замешаны и сотрудники из лискинского отдела полиции.

Как сообщает РИА «Воронеж», мужчина обратился в полицию в связи с конфликтом, но правоохранители не смогли ему помочь с решением проблемы. Из-за этого он совершил нападение на ОВД, а затем застрелил женщину и ее старшего сына, а также задушил ее младшего ребенка. Подозреваемый и погибшие были соседями.

Тела троих погибших найдены в селе Волочанское Каменского района, уточняет Baza.

Сейчас полиция разыскивает преступника. Он вооружен и особо опасен. // УНИАН