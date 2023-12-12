Покидьок з Дніпропетровщини неодноразово ґвалтував малолітню доньку співмешканки

За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Кам’янського району у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, упродовж року підозрюваний неодноразово ґвалтував доньку співмешканки, залишаючись наодинці з нею.

На момент початку вчинення протиправних дій дівчинці було 11 років.

За результатами слідчих заходів і допиту дитини із використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділу відділення поліції №3 Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури