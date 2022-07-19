Поліцейські Києва затримали зловмисника за тяжке поранення місцевого мешканця

Між чоловіками виникла сварка, у ході якої один із них рукою вдарив іншого в обличчя та втік. Потерпілий від удару впав на бетонну плиту та втратив свідомість. Слідчі повідомили порушнику про підозру та на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від свідків про те, що невідомий побив перехожого і той втратив свідомість. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповіла слідча Оболонського управління поліції Києва Елла Пилипчук, у ході розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження:

«На місці ми опитали очевидців та з’ясували, що ввечері біля однієї з багатоповерхівок по вулиці Прирічній Оболонського району столиці перехожий гучно розмовляв по телефону та виражався нецензурною лайкою. 55-річний мешканець будинку зробив незнайомцю зауваження і попросив говорити тихіше, але останній прохання проігнорував та почав провокувати конфлікт. В подальшому між чоловіками виникла сварка, у ході якої перехожий рукою вдарив в обличчя мешканця будинку. Від нанесеного удару чоловік впав на бетонну плиту та втратив свідомість, а зловмисник втік з місця злочину».

Правоохоронці надали постраждалому першу домедичну допомогу та викликали карету швидкої медичної допомоги. Постраждалого госпіталізували у лікарню із гематомою та струсом головного мозку. Порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. За погодження з Оболонською окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва