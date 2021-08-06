Поліцейські Закарпаття затримали 17-річного виноградівця за вчинення чергового наркозлочину

Закарпатські поліцейські викрили на вчиненні чергового наркозлочину 17-річного жителя Виноградова. Відомо, що фігурант віднедавна перебуває на іспитовому терміні, оскільки попередньо уже засуджений до обмеження волі за незаконне зберігання наркотиків та зброї.

В ході оперативної роботи співробітники карного розшуку обласного управління спільно з колегами з поліції Виноградова дізналися, що злочинець не припинив свою протиправну діяльність та може бути причетним до розповсюдження наркотиків у регіоні.

Для отримання додаткових доказів поліцейські, за силової підтримки спецпризначенців КОРДу, провели за місцем проживання виноградівця санкціонований судом обшук. В одній із кімнат будинку оперативники разом зі слідчими виявили пакунки з марихуаною, а також грошові кошти, ймовірно здобуті на продажі наркотиків. Всі речові докази правоохоронці вилучили та скерують на експертизу.

За фактом незаконного зберігання наркотиків з метою збуту, вчиненого повторно, слідчі проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Фігуранта злочину затримано у процесуальному порядку.

У ході слідства поліцейські встановлять походження вилучених наркотиків.

Поліція Закарпатської області