Поліцейські Закарпаття затримали 17-річного виноградівця за вчинення чергового наркозлочину
Закарпатські поліцейські викрили на вчиненні чергового наркозлочину 17-річного жителя Виноградова. Відомо, що фігурант віднедавна перебуває на іспитовому терміні, оскільки попередньо уже засуджений до обмеження волі за незаконне зберігання наркотиків та зброї.
В ході оперативної роботи співробітники карного розшуку обласного управління спільно з колегами з поліції Виноградова дізналися, що злочинець не припинив свою протиправну діяльність та може бути причетним до розповсюдження наркотиків у регіоні.
Для отримання додаткових доказів поліцейські, за силової підтримки спецпризначенців КОРДу, провели за місцем проживання виноградівця санкціонований судом обшук. В одній із кімнат будинку оперативники разом зі слідчими виявили пакунки з марихуаною, а також грошові кошти, ймовірно здобуті на продажі наркотиків. Всі речові докази правоохоронці вилучили та скерують на експертизу.
За фактом незаконного зберігання наркотиків з метою збуту, вчиненого повторно, слідчі проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Фігуранта злочину затримано у процесуальному порядку.
У ході слідства поліцейські встановлять походження вилучених наркотиків.