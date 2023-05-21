Поліцейські затримали 24-річного жителя Одещини за жорстоке вбивство жінки

Зловмисник душив 65-річну потерпілу майже до втрати свідомості, потім наніс численні поранення підручними предметами та ножем, після чого сховав бездиханне тіло під ковдру.

Викривши правопорушника, правоохоронці виявили у нього ще і можливу наркотичну речовину. Крім того, з’ясувалося, що молодик обвинувачується у скоєнні крадіжки і розшукується судом. За умисне позбавлення життя людини чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Встановлено, що загибла кілька місяців проживала у будинку своїх знайомих в одному з сіл Одеського району, поки їх не було вдома, і дбала за господарством.

14 травня до неї прийшов знайомий молодий чоловік із проханням позичити гроші. Остання відмовила, і це обурило гостя. Спалахнула сварка, в ході якої молодик почав душити знайому, а коли вона майже знепритомніла, побив її по голові побутовим приладдям і наніс понад десять ударів ножем, який мав із собою.

Зрозумівши, що вбив жінку, він накрив її тіло ковдрою, втік і позбувся свого скривавленого одягу та ножа.

Тіло вбитої виявив за три дні потому родич власників оселі та негайно викликав поліцію. Вжитими заходами правоохоронці за лічені години встановили правопорушника. Як пояснив він сам, потерпіла була йому як прийомна мати, але в розпалі суперечки він надто розлютився.

Під час поверхневого огляду фігуранта в його кишені поліцейські виявили пакунок з кристалічною речовиною, схожою на наркотичний засіб «сіль», а в його оселі – речові докази причетності до вбивства жінки. Також з’ясувалося, що відносно нього на розгляді Суворовського районного суду міста Одеси знаходиться обвинувальний акт за крадіжку, а сам чоловік не з’являвся на судові засідання, через що був оголошений у розшук.

За наявністю достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині (вбивстві), що передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. За клопотанням правоохоронців, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з санкцією згаданої статті, молодикові загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу, яка і встановить точну причину смерті.

За фактом виявлення речовини, схожої на наркотичну, поліцейськими розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Речовий доказ слідчі скерували на експертизу, після отримання висновку якої буде вирішуватись питання щодо повідомлення про підозру.

Триває слідство.

ГУ Національної поліції в Одеській області