Поліцейські затримали нетверезого водія, який спричинив смертельну ДТП на Самбірщині та втік з місця події

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 лютого о 17.30 на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» у селі Торчиновичі Самбірського району.

Як встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів «ВАЗ 2101» під керуванням 54-річного місцевого жителя та «Фольксваґен Т4», яким керував 55-річний мешканець Самбора.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій мікроавтобуса загинув на місці події. Водій легковика втік з місця пригоди.

До розшуку водія «ВАЗ 2101» залучалися співробітники всіх служб територіального підрозділу поліції. Невдовзі співробітники сектору реагування патрульної поліції Самбірського районного відділу поліції затримали водія в Самборі. Встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також поліцейські вилучили автомобіль «ВАЗ 2101».

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області