Поліцейські затримали жителя Подільського району Одещини за підозрою у вбивстві односельчанина

Зловмиснику вже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує тривале ув’язнення.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від жителя селища Любашівка, що знайомий зізнався йому у скоєнні вбивства. При перевірці правоохоронцями ця інформація підтвердилася: за вказаною заявником адресою в літній кухні співробітники слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції виявили закривавлене тіло чоловіка з колото-різаними ранами голови. Господар оселі розповів, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між ним і сусідом спахнула сварка, котра завершилась тим, що він кілька разів ударив гостя кухонним ножем у голову. Побачивши, що той не подає ознак життя, зловмисник повідомив про це знайомому, який і поінформував поліцейських.

За попереднім висновком експерта, смерть потерпілого настала унаслідок отриманих поранень. Тіло направлене на судово-медичну експертизу. З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші предмети, що становлять інтерес для слідства.

«На підставі зібраних доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу», – розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Олег Ситник.

Слідство продовжується.

Подільське районне управління поліції Одещини