Поліція Чернігівщини затримала чоловіка, який вбив червонокнижну лосицю

Сьогодні співробітники Бобровицького відділення поліції затримали у лісі чоловіка, який вже обвалював та фасував м’ясо вбитої тварини. Наразі з підозрюваним проводяться слідчі дії.

Щойно поліції стало відомо про вбивство лося, на місце події виїхали слідчо-оперативна група, дільничний офіцер поліції, оперативники, співробітник дозвільної системи та керівництво Бобровицького відділення поліції.

Як встановили правоохоронці, тварину вбив киянин, який приїхав у гості до батьків на Бобровиччину. Раніше чоловік проблем із законом не мав. Утім, він добре підготувався до полювання: взяв мікроавтобус, дві рушниці та ножі для обвалювання м’яса.

До огляду місця події був залучений ветеринар. Він відзначив, що тварині було 3-4 роки, її вага досягла 300 кілограмів.

М’ясо тварини, зброя та інші речові докази скоєння злочину вилучені та направлені на проведення експертизи.

Слідчі відкрили провадження за частиною 1 статті 248 Кримінального кодексу України – незаконне полювання, що карається штрафом до 51 тисячі гривень, громадськими роботами або обмеженням волі на строк до трьох років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області