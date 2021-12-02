Поліція Херсонщини застерігає від шахраїв-«цілителів», які «знімають порчу»

Мешканка Мирненської територіальної громади по телефону «залагодила» всі свої сімейні негаразди, але віддала за це ворожці усі свої заощадження. Однак, знахарка виявилася шахрайкою. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження та наразі встановлює особу зловмисниці.

В середині листопада у стрічці новин однієї із соціальних мереж 35-річна заявниця натрапила на рекламу надання послуг з ворожіння. Жінка перейшла за вказаним посиланням, після чого почала переписуватися з невідомою жінкою на ім’я Єлизавета. В ході переписки «ворожка» попрохала номер мобільного телефону клієнтки і одразу перетелефонувала їй. Під час розмови Єлизавета повідомила потерпілій, що в її житті будуть сімейні негаразди, але вона зможе допомогти клієнтці їх уникнути і попрохала перерахувати за свої послуги 2 тисячі гривень на банківську картку.

Загалом за два тижні спілкування жінка перерахувала псевдо-ворожці майже 83 тисячі гривень. А зрозумів, що її ошукали, потерпіла звернулась в поліцію.

Шановні громадяни! Будьте більш обачні та попередьте своїх знайомих, літніх родичів та сусідів про такий вид шахрайства. Не довіряйте одразу незнайомцям, які пропонують будь-яку магічну допомогу, адже під виглядом цілителів і провісників можуть діяти шахраї.

Відділ комунікації поліції Херсонської області