Поліція Полтавщини розшукує озброєного грабіжника (фото)

У місті Карлівка Полтавської області 27 березня, близько 04:40, на автозаправній станції “BVS” невідомий чоловік в балаклаві проник до торгового залу магазину АЗС та погрожуючи застосуванням предмету, зовні схожого на пістолет, заволодів грошовими коштами, що знаходились у касі.

Після розбійного нападу чоловік залишив АЗС та зник у невідомому напрямку.

Прикмети злочинця: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, одягнутий в темний одяг.

Поліція звертається до очевидців події, а також водіїв транспортних засобів, які 27-го березня проїжджали повз автозаправну станцію “BVS” у місті Карлівка в період часу з 4-ї до 5-ї годин ранку з увімкненими відеореєстраторами та зафіксували інформацію, яка може допомогти у розкритті злочину, повідомити її до поліції у будь-який зручний для вас спосіб або за телефонами: (099) 502-02-90, (05346) 2-20-00 або 102.

Національна поліція України