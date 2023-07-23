Поліція розшукала водія-втікача, який п’яним збив на смерть велосипедиста на Київщині

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У місті Березань трапилася аварія за участі 44-річного водія. Правоохоронці з’ясували, що кермувальник легковика, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на велосипедиста. Після чого правопорушник зник з місця події.

Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.

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Завдяки оперативним діям правоохоронців, винуватця ДТП розшукано та затримано у Бориспільському районі.

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За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 2 ст. 286-1 ККУ]. Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортним засобом до 8 років.

Поліція Київщини звертається до водіїв: будьте свідомими та не сідайте за кермо напідпитку!

Поліція Київської області

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