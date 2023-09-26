Поліція розслідує умисне вбивство 58-річної полтавчанки. Затримано її чоловіка

Тіло жінки зі слідами насильницької смерті виявили 25 вересня, близько 9-ї ранку, у квартирі багатоповерхового будинку, що в Київському районі обласного центру. Про це повідомив начальник Полтавського райуправління поліції Петро Скічко.

За підозрою у причетності до злочину затримано 60-річного чоловіка загиблої. Начальник поліції міста зауважив, що фігурант намагався переховуватися від поліції. Оперативники відділу поліції № 1 розшукали його в одному з гаражів, розташованих на території Київського району. Вилучені речові докази спрямували на судову експертизу.

Петро Скічко прокоментував: «Чоловіка затримано на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу».

У кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, триває комплекс необхідних слідчих дій. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Полтавського РУ поліції)