Поліція Волині розшукує зловмисника, підозрюваного у вчиненні низки злочинів (фото)

Працівники управління карного розшуку розшукують Хачатряна Рафіка Рубиковича, 21 серпня 1988 року народження, уродженця та мешканця Республіки Вірменія.

Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Зловмисник переховується від органів досудового розслідування.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просимо повідомити за номерами: (0332) 74-20-01, 0991420382 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області