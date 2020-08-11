Поліція затримала крадіїв готівки з терміналів самообслуговування

Злочинний «заробіток» молодих киян, один з яких вже проблеми із законом, становить понад 75 тисяч гривень. Наразі крадії затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм загрожує позбавлення волі до шести років.

Так, на території міста Бровари сталися дві крадіжки грошей з терміналів для поповнення рахунку. Зловмисники вночі зламували обладнання, звідки викрадали «касети» з готівкою.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, відпрацювання камер відеоспостереження працівники Броварського відділу поліції вийшли на слід злодіїв. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення поліції Київщини крадіїв затримано за місцем їхнього проживання.

Ними виявилися двоє жителів міста Київ, 30-ти та 35-річного віку, молодший вже мав проблеми із законом за скоєння майнових злочинів.

При проведенні санкціонованих обшуків за місцем проживання крадіїв працівники поліції виявили та вилучили речові докази: крадені «касети» з терміналів, готівку, знаряддя злому. Також поліцейські вилучили автомобіль «Chevrolet Lacetti», на якому чоловіки вчиняли злочини.

За фактами крадіжок відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Працівники поліції перевіряють затриманих молодиків на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Вирішується питання щодо оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід чоловікам обере суд.

Поліція Київської області