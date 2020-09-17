Поліція затримала злочинця, який обікрав ювелірну майстерню в Ужгороді

В квітні цього року в Ужгороді невідомий обікрав ювелірну майстерню. Тоді злочинець відірвав зовнішню металеву решітку, відтиснув вікно та проник всередину приміщення. За висновками експерта крадій виніс із сейфа ювелірні вироби на суму понад 314 тисяч гривень.

Слідчі кваліфікували даний злочин за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена у великих розмірах.

Над розкриттям злочину працювали поліцейські кримінальної поліції Ужгорода. В результаті вчора, 16 вересня, оперативники встановили місце, де переховувався злочинець та затримали його.

Наразі чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже звернулися до суду з клопотання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу.

Відповідно до санкції інкримінованої статті затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. У справі триває досудове розслідування.

ГУ Національної поліції в Закарпатській області