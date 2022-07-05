Понад ₴3 млн. збитків на реконструкції лікувального закладу в Тернополі: судитимуть двох посадовців

Правоохоронці викрили двох посадовців — директора будівельної компанії та інженера технічного нагляду зі спеціальними повноваженнями.

У ході досудового розслідування слідчі спільно з працівниками Служби безпеки України в Тернопільській області встановили, що під час здійснення реконструкції одного із лікувальних закладів в Тернополі, підозрювані вчинили різного роду злочини.

Один зі зловмисників — житель Тернопільського району. Він перебуваючи на посаді директора будівельної компанії, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами, шляхом видачі підроблених офіційних документів. Керівник збільшив обсяг виконаних робіт та заволодів державними коштами. Дії чоловіка слідчі кваліфікували за статтею 191 ККУ — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ст. 366 ККУ — службове підроблення.

З іншого боку підозрювана – тернополянка, яка обіймаючи посаду інженера технічного нагляду зі спеціальними повноваженнями, являючись службовою особою, неналежно виконала свої обов’язки. Посадовець не перевірила відповідності обсягів фактично виконаних робіт, що потягнуло за собою настання тяжких наслідків. Підозрювану обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України — службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області