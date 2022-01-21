Понад ₴4 млн. збитків під час будівельних робіт на об’єктах — у Кривому Розі викрито злочинну організацію

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Шістьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи.

Викрили злочинну «схему» розкрадання бюджетних коштів та встановили організатора й учасників оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі обласного слідчого управління поліції.

У ході досудового розслідування поліцейські задокументували факти розкрадання бюджетних коштів під час проведення підрядних робіт на трьох об’єктах міста Кривий Ріг. А саме: реконструкції приміщень закладів охорони здоров’я та будівництва ділянки самопливного каналізаційного колектора.

Організував протиправну діяльність директор компанії-підрядника, допомагали йому співробітники цього ж товариства – техдиректор, головний інженер, начальник відділу, головний бухгалтер та її підлегла.

Діяли зловмисники за наступною «схемою»: до актів виконаних робіт вносили недостовірні дані щодо завищення вартості використаних будівельних матеріалів. На підставі сфальсифікованих офіційних документів фігуранти безпідставно отримали з бюджету 4,1 млн грн.

Організаторові та його п’яти спільникам за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури було оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

•          ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину);

•          ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

•          ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи: організаторові — тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 198 тис. грн, двом учасникам — цілодобовий домашній арешт, ще трьом – нічний домашній арешт.

Крім того, у травні 2021 року щодо цієї групи осіб направили обвинувальний акт до суду. Зловмисники за аналогічною схемою розікрали 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та будівництво об’єктів системи охорони здоров’я та освіти. На даний час справа розглядається у суді.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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