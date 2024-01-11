Понад ₴9,3 млн. збитків: повідомлено про підозри учасникам оборудок на модернізації нафтоперекачувальної станції

Правоохоронці встановили, що під час капітального ремонту об’єктів НПС, що тривав упродовж кількох років, підрядники в рази завищували вартість будівельних матеріалів. Різницю в ціні – привласнювали, що завдало державі значних збитків.

Досудове розслідування, що було розпочато за матеріалами УСБУ в Житомирській області, проводять слідчі Звягельського районного відділу поліції.

Встановлено, що переможцями у відкритих торгах на організацію та проведення будівельно-монтажних робіт щодо капітального ремонту та реконструкції об’єктів станції стали дві столичні комерційні структури. З метою привласнення бюджетних коштів їх керівники реалізували протиправну схему.

Керівники підрядних організацій готували відповідні документи, що містили неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. Вони надавали їх до відділу організації кошторисно-договірної роботи замовника. Керівниця підрозділу, як не була обізнана у злочинних намірах «бізнесменів» та, належним чином не перевіривши відповідність цін ринковим, візувала документи. У результаті вони затверджувалися технічним директором та набували статусу офіційних. А відтак на рахунки підрядників були переказані зайві кошти.

За результатами проведених судових товарознавчих, а також будівельно-технічних та економічних експертиз, було встановлено, що сума збитків під час реконструкції становить майже 1,6 млн гривень, а на капітальному ремонті об’єктів НПС фігуранти провадження «заробили» понад 7,7 млн гривень.

Тож, провівши необхідні процесуальні дії, слідчі Звягельського районного управління поліції оголосили трьом керівникам підрядних організацій (двоє з них у різні роки очолювали одну структуру) про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 КК (Службове підроблення). Відтак їм може загрожувати позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Керівниці відділу організації кошторисно-договірної роботи замовника інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367) КК України. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють Житомирська обласна та Звягельська окружна прокуратури.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ комунікації поліції Житомирської області