Рейдерське захоплення паркувальних майданчиків: у столиці викрили озброєне злочинне угруповання

Членам ОЗГ та їхньому лідеру повідомлено про підозри у скоєнні низки злочинів, зокрема за створення і керівництво злочинною спільнотою, вимагання, незаконне поводження зі зброєю. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили злочинну діяльність організованої групи осіб слідчі Печерського управління поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Київської міської та Печерської окружної прокуратури.

Організатором злочинної групи виявився уродженець Київщини, 1986 року народження. До складу угруповання входило ще пʼять мешканців Києва і Київської області, 1973-1992 років народження.

За даними слідства, члени злочинної організації здійснили рейдерське захоплення шести паркувальних майданчиків на території столиці, на яких підприємці на законних підставах здійснювали свою діяльність. Паркувальні майданчики знаходяться у користуванні товариств з обмеженою відповідальністю згідно договорів оренди з КП «Київтраспарксервіс». Щоб змусити підприємців передати права на бізнес, фігуранти погрожували потерпілим фізичним насильством та розправою. Відтак, шляхом погроз та залякувань, зловмисники отримали доступ та змогу фактичного збору грошових коштів з автовласників за оренду паркувальних майданчиків. На парковках зловмисники ставили своїх менеджерів, які привласнювали весь прибуток, при цьому реальні власники залишалися без нічого.

Приблизний збиток нанесений юридичним особам від даної протиправної діяльності за пів року становить понад 1,5 млн. грн.

У ході проведення поліцейської спецоперації правоохоронці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали шістьох осіб, в тому числі організатора. Працівники поліції провели 39 обшуків за місцем проживання фігурантів, гаражних та дачних кооперативах, автомобілях та вилучили докази злочинної діяльності: гроші, чорнові записи, мобільні телефони, флешнакопичувачі, вогнепальну зброю і боєприпаси без передбачених законом дозволів.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 189 – вимагання, ч. 1 та 2 ст. 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ч.1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Наразі затриманим повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів. Суд брав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронних браслетів. Досудове розслідування триває, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Відділ комунікації поліції Києва