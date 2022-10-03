Посадовця ГУ Держпродспоживслужби Київщини судитимуть за щомісячні побори з підприємця

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з районних управлінь ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідства встановлено, що обвинувачений налагодив незаконну схему одержання неправомірної вигоди від власника кількох торгівельних точок на ринку. Так, за нестворення перешкод у здійсненні підприємцем господарської діяльності чиновник вимагав щомісячну платню у сумі 10 000 гривень.

Зловмисника затримали «на гарячому» під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди.

У ході слідства правоохоронці задокументували факти вимагання та одержання посадовцем неправомірної вигоди на загальну суму 30 000 грн.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

На майно обвинуваченого накладено арешт з метою забезпечення його конфіскації.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура