Повідомлено про підозру лікарю-анестезіологу, недбалість якого призвела до смерті чоловіка

Київською міською прокуратурою та СУ ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру лікарю-анестезіологу, недбалість якого та злісне нехтування посадовими інструкціями спричинили смерть пацієнта.

Згідно із матеріалами слідства, у 2019 році чоловік звернувся до Київської обласної лікарні, де було прийнято рішення про вилучення з його шлунку інтрагастрального балону, встановленого раніше за медичними показаннями.

Безпосередньо перед початком медичної процедури та застосування загальної анестезії пацієнта оглянули та встановили показники сатурації на рівні 84% при нормі 95-100 %.

Попри те, що рівень насичення киснем у крові людини нижче 90 % вважається низьким, а нижче 80% — загрозливим для функціонування мозку та серця, лікар-анестезіолог розпочав проведення анестезіологічного забезпечення, хоча як кваліфікований спеціаліст був обізнаний, що при 84% сатурації не дозволено проведення планових медичних маніпуляцій.

Так, внаслідок неналежного виконання лікарем своїх професійних обов’язків, у пацієнта відбулася асфіксія та тимчасова зупинка серцевої діяльності, що потягло за собою настання його смерті.

За висновками експертизи між смертю пацієнта та наявними дефектами у наданні лікарем-анестезіологом медичної допомоги існує прямий причинно-наслідковий зв’язок.

Враховуючи викладене, лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 140 КК України.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура