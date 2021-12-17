Повідомлено про підозру лікарю-анестезіологу, недбалість якого призвела до смерті чоловіка

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Київською міською прокуратурою та СУ ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру лікарю-анестезіологу, недбалість якого та злісне нехтування посадовими інструкціями спричинили смерть пацієнта.

Згідно із матеріалами слідства, у 2019 році чоловік звернувся до Київської обласної лікарні, де було прийнято рішення про вилучення з його шлунку інтрагастрального балону, встановленого раніше за медичними показаннями.

Возможно, это изображение (2 человека)Безпосередньо перед початком медичної процедури та застосування загальної анестезії пацієнта оглянули та встановили показники сатурації на рівні 84% при нормі 95-100 %.

Попри те, що рівень насичення киснем у крові людини нижче 90 % вважається низьким, а нижче 80% — загрозливим для функціонування мозку та серця, лікар-анестезіолог розпочав проведення анестезіологічного забезпечення, хоча як кваліфікований спеціаліст був обізнаний, що при 84% сатурації не дозволено проведення планових медичних маніпуляцій.

Так, внаслідок неналежного виконання лікарем своїх професійних обов’язків, у пацієнта відбулася асфіксія та тимчасова зупинка серцевої діяльності, що потягло за собою настання його смерті.

За висновками експертизи між смертю пацієнта та наявними дефектами у наданні лікарем-анестезіологом медичної допомоги існує прямий причинно-наслідковий зв’язок.

Враховуючи викладене, лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 140 КК України.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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