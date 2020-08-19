Повідомлено про підозру ще одному фігуранту у справі про шахрайство з продажу техніки через інтернет

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники шляхом незаконних операцій рекламували на відомому сайті неіснуючу побутову, мобільну, комп’ютерну та іншу електронну техніку, видаючи себе за співробітників однієї з мереж українських ломбардів.

Їхньою метою було отримання вхідних заявок та дзвінків на придбання цієї техніки.

Кримінальне провадження за цим фактом було відкрите у грудні 2018 року за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України. Майже 90 осіб потерпіли від злочинної діяльності шахраїв на загальну суму понад мільйон гривень.

Слідчі спільно зі співробітниками відділу протидії кіберзлочинності в Херсонській області під процесуальним керівництвом прокуратури автономії зібрали докази протиправної діяльності фігурантів, проведені санкціоновані обшуки, вилучено докази.

Нагадаємо,Кримські слідчі викрили «схему» шахрайських дій з продажу електронної техніки на онлайн-платформі майже на мільйон гривень.

ГУНП в АР Крим та м. Севастополі