У Львові судитимуть 21-річного хлопця, який намагався вбити таксиста

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Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Про це інформує поліція Львівської області.

Фото поліції

Інцидент трапився ще влітку цього року. У селі Наварія Львівського району посеред ночі виявили пораненого чоловіка. Ним виявився 32-річний львів’янин, який працював таксистом. Медики виявили на його тілі 5 ножових поранень. Потерпілого госпіталізували до реанімації.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний пасажир таксі, мешканець Дрогобича. Зловмисника розшукали та затримали у Львові.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за “замах на вбивство”. Обвинувальний акт вже скеровали на розгляд суду.  // Діло

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