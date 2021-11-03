У Львові судитимуть 21-річного хлопця, який намагався вбити таксиста
Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Про це інформує поліція Львівської області.
Інцидент трапився ще влітку цього року. У селі Наварія Львівського району посеред ночі виявили пораненого чоловіка. Ним виявився 32-річний львів’янин, який працював таксистом. Медики виявили на його тілі 5 ножових поранень. Потерпілого госпіталізували до реанімації.
Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний пасажир таксі, мешканець Дрогобича. Зловмисника розшукали та затримали у Львові.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за “замах на вбивство”. Обвинувальний акт вже скеровали на розгляд суду. // ДілоTweet